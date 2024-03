Ponte Preta vai inscrever atacante Venícius para reforçar elenco no Campeonato Paulista

O atacante Venícius, recém-chegado ao clube de um empréstimo junto ao Inter de Lages-SC, vai ser mais uma opção do técnico João Brigatti para as quartas de final do Campeonato Paulista. Sem poder contar com o meia Dudu Scheit e o atacante Gabriel Novaes, expulsos diante do Santo André, a Ponte Preta pretende inscrever o atleta na competição.

A mudança de fase dá aos clubes a possibilidade de fazer até quatro trocas na lista de inscritos. Assim Venícius vai ficar à disposição do time principal.

Ex-Barretos e Sampaio Corrêa, o jogador de 25 anos estava no Inter de Lages desde 2023 e nesta edição do Campeonato Catarinense marcou quatro gols, além de ter dado uma assistência, em 11 partidas.

Além de Venícius, João Brigatti vive a expectativa de ter o retorno do zagueiro Nilson Júnior, que ficou no banco de reservas durante a partida contra o Santo André por causa de dores no joelho.

O jogo único das quartas de final entre Palmeiras e Ponte Preta está marcado para as 18 horas, na Arena Barueri, neste sábado. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.