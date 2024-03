Lima é escolhida sede dos Jogos Pan-Americanos 2027 cinco anos após receber o evento

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em Miami, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, pela Panam Sports, organizadora do evento, ficou definido que a cidade de Lima, no Peru, sediará os Jogos Pan-Americanos de 2027. A disputa foi apertada com Assunção, capital do Paraguai, mas vencida pelos peruanos por 28 a 24.

Lima já havia sediado o torneio em 2019 e voltou a ser escolhida graças à retirada de Barranquilla, cidade da Colômbia. A Panam Sports resolveu mudar a sede da competição por causa de atrasos nos repasses financeiros.

Diferente de Lima, Assunção sonhava em sediar o torneio pela primeira vez na história e ficou muito próximo de conquistar o feito, sendo vencido no detalhe. São Paulo também cogitou a possibilidade de sediar os Jogos Pan-Americanos 2027, mas optou por continuar o planejamento para organizar a competição em 2031.

Torneio que mais dá vagas olímpicas, o Pan-Americano é disputado por 42 países, sendo que 12 deles já receberam o torneio (Argentina, México, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colômbia, Porto Rico, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Peru e Chile).

O Chile, inclusive, foi o último país a receber os Jogos, em 2023, na capital Santiago. O Brasil ficou em segundo lugar, com um total de 205 medalhas, sendo 66 de ouro. Os Estados Unidos lideraram o quadro com 286. A equipe americana subiu ao lugar mais alto do pódio em 124 oportunidades.