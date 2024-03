Calleri não treina e preocupa o São Paulo para a semifinal do Paulistão

O técnico Thiago Carpini vai enfrentar uma 'dor de cabeça' ao longo da semana, durante a preparação para o duelo com o Novorizontino, marcado para este domingo, às 18h, no MorumBis, pelas quartas de final do Paulistão. O treinador ainda não sabe se poderá contar com o atacante Calleri, que vem sentindo dores na posterior da perna direita após o rompimento de um cisto de Baker, que pode gerar inflamação no local.

Nesta terça-feira, o atacante ficou de fora da atividade que iniciou a programação para o duelo com o Novorizontino. Os atletas que estiveram em campo na vitória sobre o Ituano por 3 a 2 fizeram uma atividade de recuperação e trabalhos de força na academia. Os demais jogadores fizeram um trabalho de posse de bola e de espaço reduzido.

O volante Luiz Gustavo, e os meias Nikão e Wellington Rato permaneceram em tratamento na parte interna do Centro de Treinamento da Barra Funda. Diferente de Calleri, que ainda luta para ter condições de atuar no domingo, eles estão vetados pelo Departamento Médico.

Já Rodrigo Nestor subiu aos gramados e fez trabalhos de transição física. Ele está praticamente recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo e pode aparecer para reforçar a equipe na reta final do Paulistão.

O atacante André Silva, no entanto, tem presença confirmada entre os relacionados para o jogo com o Novorizontino, ao menos, foi o que indicou o técnico Thiago Carpini. O nome do jogador já saiu no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, e está à disposição para o duelo. Ele chegou ao clube após passagem pelo Vitória de Guimarães, de Portugal.

Caso Calleri não tenha mesmo condições de ir a campo, o São Paulo deve ser escalado com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi e Welington; Alisson, Bobadilla e Lucas Moura; Luciano, Juan (James Rodríguez) e Ferreira.

São Paulo e Novorizontino se enfrentam em jogo único. Quem vencer, avança à semifinal. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.