Técnico da Ponte Preta contabiliza desfalques para quartas de final e quer ver equipe 'ligada'

Não foi fácil, mas a Ponte Preta está classificada para as quartas de final do Campeonato Paulista e volta ao mata-mata do Estadual após quatro anos. Apesar de ter sido derrotada pelo Santo André, por 1 a 0, no último domingo, garantiu a vaga graças ao empate sem gols do Água Santa com o Corinthians, ficando na segunda colocação do Grupo B. Agora, terá o Palmeiras pela frente.

Para o jogo único das quartas de final, que esta confirmado para o próximo sábado às 18h, na Arena Barueri, o técnico João Brigatti terá dois desfalques: o meia Dudu Scheit e o atacante Gabriel Novaes. Ambos foram expulsos diante do Santo André e deixam de ser opções, mesmo porque não são titulares.

Brigatti quer aproveitar a semana para corrigir os erros apresentados no ABC. O comandante afirmou que derrotas como essa têm que servir de ensinamento para o restante da temporada, para que erros que foram cometidos, não se repitam.

"É um sentimento duplo da derrota e classificação. Não sei conviver com a derrota. Por isso este sentimento ruim, mas a classificamos não foi hoje, foi pelo campeonato que fizemos desde o início. O empenho, a garra e a determinação dos atletas. Quero parabenizá-los. Este jogo serviu para passarmos aos atletas o que não fazer. Vamos enfrentar o Palmeiras agora, é uma equipe muito competitiva. A gente tem que ter uma performance muito diferente para almejar algo no campeonato", disse o treinador.