Hulk faz cursos para técnico, cutuca críticos e explica 'briga' com Scarpa no Atlético-MG

O atacante Hulk já se programa para o encerramento da carreira. Mas ainda sonha com ao menos duas temporadas nos gramados defendendo as cores do Atlético-MG. Após anotar o 100º gol pelo clube, o jogador de 37 anos desabafou contra os críticos, revelou que já faz cursos para técnico e explicou que a "briga" com Gustavo Scarpa no clássico da ida das semifinais do Mineiro tinha relação com cobranças ao companheiro pela qualidade que tem.

"Tem que dar um tempo (para definir a data da aposentadoria e dizer o que fará após deixar os campos), mas já fiz até alguns cursos para treinador", revelou Hulk em entrevista à ESPN, deixando o futuro indefinido. "Não sei o que vou fazer quando me aposentar. Se vou seguir como treinador, dirigente, ou até mesmo como proprietário de algum clube."

O certo é que ele ainda está se sentindo bem para ajudar o Atlético-MG a buscar novas conquistas - são seis taças com o clube mineiro do astro. Após deixar sua marca nos 2 a 0 sobre o América, o clube jogará podendo perder por até um gol no domingo que se garantirá na decisão do Mineiro e o atacante tentará o tetracampeonato - chegou após a conquista de 2020.

"Sou sempre grato à torcida. A toda essa massa que me abraçou muito. Chegar a essa marca não é fácil", comemorou, antes de dar uma cutucada em quem duvidou dele. "Muitos achavam que eu estava encerrando minha carreira ao voltar para o Brasil. Já vou para quatro anos no Galo, e chegar nessa marca tão importante... Estou lisonjeado", disparou.

Aproveitou para explicar a cobrança sobre Scarpa no clássico do Independência, no sábado, no qual discutiram brevemente. "Eu falei para o Gustavo Scarpa que vou ser chato com ele. Pela qualidade que ele tem, ele tem que me colocar três, quatro vezes na cara do gol todo jogo", explicou, sem esconder o riso, garantindo que tudo está bem com o meia.