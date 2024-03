Correção: Xavi quer estádio lotado para pressionar Napoli na Liga dos Campeões: 'Sem medo'

A nota enviada anteriormente contém um erro no título. Xavi quer estádio lotado para pressionar Napoli na Liga dos Campeões. Segue a versão corrigida.

A uma vitória simples de se garantir entre os oito melhores times da Liga dos Campeões, o técnico Xavi Hernández convocou a torcida do Barcelona para fazer a sua parte no encontro de volta das oitavas de final, diante do Napoli, nesta terça-feira.

"Temos um encontro marcado e é hora de estarmos unidos com o apoio dos torcedores e um estádio lotado. Vai ser o momento de viver mais uma noite mágica. Vamos jogar sem medo", afirmou o treinador, pedindo que a torcida transforme o estádio Olímpico Lluis Companys em um caldeirão.

Xavi confia em um ambiente favorável no estádio e afirmou que espera um adversário bastante aguerrido, mesmo não estando brigando pelo título italiano. Ele preparou sua equipe para um confronto bastante disputado.

"O Napoli ainda é o atual campeão da Série A de seu País e, com a troca de treinador, isso muda o astral do elenco. Temos que ter noção da importância desse jogo. Temos a chance de passar e ficar entre os oito melhores da competição".

Na partida de ida, no estádio Diego Armando Maradona, houve empate de 1 a 1. Para o duelo que define a vaga, Xavi comentou sobre o que espera do Barcelona para confirmar a classificação.

"Espero um Napoli corajoso, que jogue atrás e que marque também na nossa saída de bola. Eles têm um ótimo nível individual. Teremos de ser mais contundentes e competir no mais alto nível possível. É o nosso jogo mais importante da temporada", completou.