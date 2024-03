Corinthians pode sofrer transfer ban. Saiba o que é a punição da Fifa que assombra os clubes

O Corinthians está em uma fase tensa com o meio-campista paraguaio Matías Rojas, desde que o contrato do jogador rescindiu e ele entrou com uma ação contra o time na Fifa cobrando uma dívida de aproximadamente R$ 40 milhões, referente aos salários e direitos de imagem. Se a entidade julgar que a denúncia procede, o clube pode sofrer transfer ban, além de pagar o valor.

O transfer ban é uma punição administrativa imposta quando há infração grave relacionada às regras e práticas do regulamento da Fifa, a entidade máxima do futebol mundial. A medida impede que o clube possa registrar novos atletas até o pagamento da dívida.

Para que o time possa ser penalizado dessa forma, o caminho é o seguinte: o atleta ou o clube credor entra com um pedido na Fifa e comprova que o pagamento não foi realizado. O clube passa a ter um prazo para a quitação. Se o prazo desse pagamento não for cumprido e o clube for punido com o transfer ban - e essa punição atingir o tempo máximo - o clube pode sofrer punições mais severas da Fifa e se prejudicar em campeonatos, podendo até ser rebaixado da divisão em que está.

Caso o clube consiga pagar a dívida dentro do prazo estabelecido pela Fifa e apresentar os comprovantes exigidos, ele pode solicitar a queda do transfer ban e voltar a registrar novos atletas.

Vale ressaltar que entrar com uma ação na Fifa pode ser uma forma de chamar a atenção do clube para pagar a dívida de forma mais rápida e não que de fato o Corinthians chegue a sofrer o transfer ban.

CSA

Na tarde desta segunda-feira, dia 11, o clube alagoano recebeu a notificação da Fifa sobre a punição. O motivo é uma dívida com o atacante colombiano Ray Vanegas, que defendeu o clube em 2023. Agora, a direção abriu negociações com o jogador para pode regularizar a situação.

SANTOS

O técnico argentino Fabián Bustos foi demitido do Santos em julho de 2022. Ele ingressou com ação contra o clube cobrando R$ 6 milhões. A Fifa e Tribunal Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) reduziram a multa para R$ 4 milhões, em decisão tomada no começo de fevereiro deste ano. Cerca de 20 dias depois, o Santos pagou o valor e a punição teve fim.

AL-NASSR

Apesar de ter grande apoio financeiro do fundo do governo saudita, o clube de Cristiano Ronaldo já enfrentou problemas. Em julho de 2023, o Leicester, clube do atacante Ahmed Musa, cobrava 460 mil euros (R$ 2,4 milhões de reais na época), relativo a bônus previstos. Os valores foram acertados. Depois disso, o Al-Nassr contratou estrelas do futebol mundial como Sadio Mané, Brozovic, Laporte, Alex Telles e Fofana.

BARCELONA

Um dos casos mais emblemáticos envolve o clube catalão, que sofreu a punição em 2014. O motivo foi a contratação internacional de jogadores com menos de 18 anos. Isso é uma violação ao Artigo 19 dos Regulamentos da FIFA sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores. O clube conseguiu, na época, um recurso, o que permitiu contratar Luis Suarez, Ivan Rakitic, Jeremy Mathieu, Claudio Bravo e Marc-Andre ter Stegen. Parte desses jogadores foi base do time campeão da Champions League de 2014/15, ao lado de Neymar. Entretanto, quando a punição passou a valer de fato, o Barcelona não pôde colocar em campo Arturo Vidal e Arda Turan, contratados, mas impossibilitados de inscrição.