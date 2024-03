São Bernardo busca vitória em Mirassol para tentar avançar às quartas do Paulistão

Em busca da classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, o São Bernardo enfrenta o Mirassol neste domingo, às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela última rodada da primeira fase. O adversário já está eliminado e apenas cumpre tabela.

O São Bernardo é o terceiro colocado do Grupo D, com 18 pontos, um a menos do que São Paulo e Novorizontino. Para classificar, precisa vencer e torcer pelo tropeço de um de seus concorrentes. Pode até avançar com um empate, mas dependeria de uma combinação no saldo de gols.

O Mirassol, por outro lado, é o terceiro colocado do Grupo C, com 14 pontos, mas já não pode mais alcançar Red Bull Bragantino (21) e Inter de Limeira (17), que se enfrentarão nas quartas de final. O Corinthians também foi eliminado.

Do lado do São Bernardo, o técnico Márcio Zanardi tem um desfalque importante. O volante Wesley Dias recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Com isso, Rodrigo Souza poderá reassumir sua posição entre os titulares.

Há algumas dúvidas no setor ofensivo. Lucas Tocantins e Hugo Sanches disputam uma posição. Kayke, que vem sendo o amuleto da sorte do treinador nas últimas rodadas, deve ser titular. No entanto, o experiente Silvinho pode ser uma aposta na tentativa de buscar a classificação.

"O Mirassol é um time forte e muito bem treinado. Tenho certeza absoluta que vai nos dificultar, mas não temos escolha. Chegou o momento que teremos várias decisões pela frente. A primeira é esta", ressaltou o treinador.

O time do Mirassol é uma incógnita. Com a eliminação antecipada, Mozart pode aproveitar o duelo para fazer alguns testes ou colocar força máxima para ajudar o atacante Dellatorre a se isolar na frente na disputa pela artilharia do campeonato. Ele tem sete gols, assim como Flaco López, do Palmeiras.

A certeza é que o treinador não contará com o lateral-direito Rodrigo Ferreira, que já se despediu do clube para vestir a camisa do Santos na sequência da temporada. Ele será substituído por Wesley Santos.

"Temos que encarar a partida como outra qualquer. Infelizmente não conseguimos nosso objetivo que era chegar nas quartas de final, mas estamos trabalhando duro para fazer uma boa Série B", afirmou Mozart.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X SÃO BERNARDO

MIRASSOL - Alex Muralha; Wesley Santos, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Fernandinho, Negueba e Dellatorre. Técnico: Mozart.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Rafael Forster e Arthur Henrique; Alan Santos, Romisson e Rodrigo Souza; Lucas Tocantins (Hugo Sanches), Kayke e Matheus Régis. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves de Araújo.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).