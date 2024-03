Novorizontino faz o 'jogo da classificação' diante da Portuguesa

Apesar do Grupo D estar muito equilibrado, com três times brigando por duas vagas, o Novorizontino chega na 12ª e última rodada da fase de grupos, dependendo apenas de si para avançar às quartas de final do Paulistão. Em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, recebe a já classificada Portuguesa, às 16h, deste domingo. Com 19 pontos, o Novorizontino ocupa a vice-liderança do Grupo D, mas com a mesma pontuação do líder São Paulo, que está à frente pelo saldo de gols: 7 contra 4. O São Bernardo soma 18 pontos e também está na briga por uma vaga. Por isso, em caso de vitória estará classificado. Caso empate, precisará torcer por um tropeço do São Bernardo para ficar com a vaga.

De outro lado, a Portuguesa vai a campo apenas para cumprir tabela, já que tem a segunda colocação do Grupo A confirmada desde a rodada passada. Ao todo, somou dez pontos em 11 jogos e garantiu a classificação na rodada passada, quando também acabou com a ameaça de rebaixamento.

O técnico Eduardo Baptista terá força máxima para escalar o Novorizontino. Além disso, o departamento médico liberou o retorno do zagueiro César Martins, de Rafael Donato e do volante Willian Lepo, mas todos devem começar como opção no banco de reservas.

O técnico Pintado está preocupado com os jogadores que estão pendurados, pois caso levem o terceiro cartão amarelo, irão desfalcar a Portuguesa nas quartas de final. São os casos de Douglas Borel, Eduardo Diniz, Henrique Dourado, Dudu Miraíma, Maceió, Talles e Tauá.

Com isso, a tendência é que o comandante poupe todos esses jogadores e entre em campo com um time considerado alternativo. Mas, de desfalque certo mesmo, tem apenas o meia Giovanni Augusto, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 contra o Mirassol e cumpre suspensão automática.

Por outro lado, o volante Zé Ricardo e os atacantes Victor Andrade e Chrigor estão recuperados de lesões e devem entrar em campo no decorrer do segundo tempo para ganharem ritmo de jogo. Já o meia Denis foi julgado pelo TJD-SP nesta semana e recebeu apenas uma advertência, por isso também está apto para atuar.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X PORTUGUESA

NOVORIZONTINO - Jordi; Renato Palm, César Martins e Chico; Raul Prata, Willian Farias, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos; Waguininho e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

PORTUGUESA - Thomazella; Quintana, Diogo Silva e Patrick; Talles, Ricardinho, Denis, Renan Nunes e Pedro Henrique; Felipe Marques e Paraizo. Técnico: Pintado.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellotte.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).