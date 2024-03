Marcelo Melo ganha nas duplas em Indian Wells; Sabalenka salva 4 match points e busca virada

Marcelo Melo venceu sua estreia na chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells ao lado do alemão Alexander Zverev. Eles venceram neste sábado Marcus Daniell, da Nova Zelândia, e John-Patrick Smith, da Austrália, por 2 a 0 (6/2 e 6/4).

Melo e Zverev enfrentam agora o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek, que passaram pelo holandês Tallon Griekspoor e o polonês Hubert Hurkacz por 2 a 1 (6/1, 3/6 e 10/7). Dodig já foi parceiro de duplas de Melo. Juntos, eles conquistaram títulos importantes como Roland Garros (2015) e os Masters 1000 de Xangai (2013), Paris (2015), Toronto e Cincinnati (2016).

Ex-número 1 d ranking de duplas e atual 55º, Marcelo Melo acumula seis vitórias e cinco derrotas em 2024, ao lado do holandês Matwe Middelkoop. Amigo do tenista mineiro, Zverev tem mais destaque no circuito de simples. Ele é o atual campeão olímpico, ocupa a sexta posição ranking mundial e já alcançou o segundo posto.

Nas chaves de simples de Indian Wells, o destaque da rodada de sábado foi para o jogo entre Aryna Sabalenka, de Belarus, e Peyton Stearns, dos Estados Unidos. A número dois do mundo precisou salvar quatro match points para vencer a tenista da casa por 2 a 1 em uma partida eletrizante. Foram dois tie-breaks: 6/7 (2/7), 6/2 e 7/6 (8/6).

Diante de cerca 15 mil torcedores, Sabalenka salvou três match points consecutivos quando Stearns sacava em 5 a 4 no terceiro set. No tie-break decisivo, a americana ainda viu a rival desperdiçar três chances de fechar a partida, mas não conseguiu impedir a vitória de Sabalenka.

A belarussa ergueu os braços após o ponto final. "Foi uma loucura o que aconteceu. Ela é uma jogadora inacreditável", afirmou Sabalenka. "Tive um pouco de sorte. Estou muito feliz por passar por isso", completou ela, que enfrenta a britânica Emma Raducanu na terceira rodada do WTA 100o de Indian Wells.

Entre os homens, o russo Daniil Medvedev, quarto do mundo, venceu o espanhol Roberto Carballes Baena, 64º, por 6/2 e 6/3, e o polonês Hubert Hurkacz, oitavo do ranking, acabou eliminado pelo francês Gael Monfils, 54º, por 6/0, 6/7 (5/7) e 6/2).