Boston Celtics vence Phoenix Suns e se recupera de tropeços; Doncic estabelece recorde na NBA

Time de melhor campanha na temporada, o Boston Celtics evitou uma marca negativa ao vencer o Phoenix Suns por 117 a 107 na rodada de sábado da NBA. Os Celtics entraram em quadra após duas derrotas seguidas, para Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets. A equipe de Boston permanece sem três quedas consecutivas e agora acumula 49 vitórias e 14 derrotas.

"Não somos perfeitos, mas realmente tentamos ser", disse Jayson Tatum, cestinha do Boston com 29 pontos. Ele disse que o time aproveitou a folga (sem atuar na sexta-feira) recarregar as baterias. "Nos recuperamos de forma positiva."

Sem Devin Booker, contundido, o Phoenix Suns contou com uma ótima atuação de Kevin Durant, que conseguiu 45 pontos e 10 rebotes. "Eu só queria ser agressivo", afirmou Durant. "Mas eles fizeram um grande jogo."

"Estou orgulhoso do quanto lutamos", disse o técnico do Suns, Frank Vogel, que reconheceu que o desempenho não foi o suficiente contra o "time com a melhor campanha da NBA". O Phoenix Suns ocupa a sétima colocação na Conferência Oeste, com 37 vitórias e 27 derrotas. O triunfo em casa sobre o Boston deixaria o time na sexta colocação. Os seis primeiros de cada conferência avançam automaticamente para os mata-mata.

Mesmo sem ter o maior pontuador da partida, o Boston Celtics contou com boas atuações de seus jogadores que saíram do banco, como Luke Kornet, 14 pontos, e Payton Pritchard, 10. O técnico do Boston, Joe Mazzula, ainda ressaltou o aspecto defensivo de sua equipe. "Eles foram incríveis", disse o técnico. "Payton mudou o jogo com sua defesa."

Outro destaque da rodada de sábado foi Luka Doncic, armador do Dallas Mavericks, que se tornou o primeiro jogador da NBA a registrar seis "triple-doubles" consecutivos de 30 pontos. O feito foi obtido

na vitória sobre o Detroit Pistons por 142 a 124.

Doncic terminou com 39 pontos, 10 assistências e 10 rebotes e superou a marca de cinco "triple-doubles" consecutivos de 30 pontos de Russell Westbrook. "Isso só mostra o nível ele está jogando", disse o técnico do Mavericks, Jason Kidd. "Ele sabe que pode marcar, também é capaz de encontrar seus companheiros e, por último, é capaz de conseguir rebotes."

O esloveno deixou quadra imediatamente após conquistar seu décimo rebote. "Fiquei olhando para o placar e ele ficou parado no nove por um tempo", afirmou o técnico Kidd. O Dallas Mavericks conseguiu sua segunda vitória consecutiva após uma sequência de três derrotas em sequência.

Confira os resultados deste sábado:

Los Angeles Clippers 112x102 Chicago Bulls

Charlotte Hornets 110x99 Brooklyn Nets

Detroit Pistons 124x142 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 113x126 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 107x117 Boston Celtics

Denver Nuggets 142x121 Utah Jazz

Portland Trail Blazer 128x118 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos deste domingo:

Los Angeles Clippers x Milwaukke Bucks

Atlante Hawks x New Orleans Pelicans

Miami Heat x Washington Wizards

Orlando Magic x Indiana Pacers

Sacramento Kings x Houston Rockets

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves