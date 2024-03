Ponte Preta contrata Venícius, do Inter de Lages, e atacante deve ser inscrito no Paulistão

A Ponte Preta ainda não anunciou, mas o Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o BID, entregou que o atacante Venícius reforça o time campineiro. Ele chega por empréstimo junto ao Inter de Lages até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como foi inscrito no último dia da janela, o atacante pode ser inscrito no Paulistão, em caso de classificação da Ponte Preta para as quartas de final. Ele brigará posição com Jefferson Jeh, Gabriel Novaes, Iago Dias, Paul Villero e Renato.

Venícius tem 25 anos, disputou 11 jogos pela Inter de Lages em 2024 e marcou quatro gols. Além do time catarinense, o atacante passou por Sampaio Corrêa, Afogados-PE, Barretos, Mauá, Grêmio Mauaense, dentre outros.

Para ser inscrito já no Paulistão, o atacante terá que torcer por classificação da Ponte Preta, que ocupa a vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos, contra 14 do Água Santa. Um empate é suficiente para colocar o time campineiro na próxima fase.

A Ponte Preta enfrenta na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista o Santo André, em duelo marcado para este domingo, às 16h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André.