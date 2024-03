Kane faz 3 e Bayern de Munique goleia por 8 a 1 no Alemão; Mainz brinca com Brasil  

Com show de Harry Kane, autor de três gols, o Bayern de Munique atropelou o Mainz por 8 a 1, neste sábado, na Allianz Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. A derrota sobrou até para o Brasil. O time perdedor usou as redes sociais para comentar sobre a goleada e postou a suposta provocação no 'X', antigo 'Twitter': "Foi assim que o Brasil deve ter se sentido".

A mensagem foi referente à derrota por 7 a 1 sofrida pela seleção brasileira para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, no Mineirão, em Belo Horizonte, resultado que é lembrado até os dias de hoje, quase dez anos após o ocorrido. No momento da publicação, o Mainz perdia pelo mesmo resultado. Em campo, duas figuras em comum: Thomas Müller, que marcou em ambos os jogos, além do goleiro Neuer.

Apesar da ótima exibição, o Bayern de Munique continua longe da briga pelo título do Campeonato Alemão. O time bávaro chegou aos 57 pontos, sete a menos do que o líder Bayer Leverkusen, que entrará em campo na rodada neste domingo, às 15h30 (horário de Brasília), diante do Wolfsburg, na Leverkusen Arena.

O Mainz, por sua vez, começa a enxergar o rebaixamento cada vez mais perto. Com 16 pontos, ocupa a penúltima posição, apenas à frente do Darmstadt, com 13.

O jogo foi um massacre. O Bayern de Munique não deixou o rival respirar e abriu o placar com apenas 12 minutos. Musiala recebeu de Müller, girou na grande área e cruzou rasteiro para Harry Kane inaugurar o marcador. O atacante inglês ainda mandou uma bola na trave, antes de Goretzka aproveitar de mais uma bola no poste de Kane para completar para o gol, aos 19.

O Mainz chegou a diminuir aos 30 em um chute de Amiri, que entrou no ângulo de Neuer. O gol, no entanto, foi apenas um "desvio de rota". O Bayern de Munique voltou a crescer e foi para o intervalo com a vantagem por 3 a 1, graças a Harry Kane, que fez o segundo após um chute rasteiro que pegou Zentner de surpresa.

No segundo tempo, Thomas Müller, o mesmo que também marcou contra o Brasil na fatídica goleada, fez o quarto no primeiro minuto. Ele recebeu de Musiala e só completou para o gol. O quinto saiu com o próprio Musiala, após passe de Kane.

E não parou por aí. O Bayern de Munique ainda fez mais três. Aos 20, Gnabry recebeu belo lançamento de Goretzka e fez o sexto. Harry Kane, no rebote após cobrança de escanteio, fez o sétimo aos 25. A goleada foi decretada com Goretzka, aos 46.

Ainda neste sábado, RB Leipzig acirrou a briga com o Borussia Dortmund por vaga na Liga dos Campeões da Europa ao bater o lanterna Darmstadt por 2 a 0. Já o Augsburg derrotou o Heidenheim (11º) por 1 a 0, e ganhou posições preciosas na tabela. Por fim, Borussia Mönchengladbach e Colônia empataram por 3 a 3.