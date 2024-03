Jorge Martin lidera de ponta a ponta e vence Sprint da etapa do Catar

Vice-campeão da MotoGP, o espanhol Jorge Martin venceu de ponta a ponta a corrida Sprint do GP do Catar, neste sábado. Ele havia sido o mais rápido na última sexta-feira, quando conquistou a primeira pole position da temporada neste sábado.

O piloto cravou o tempo de 1min50s789 - novo recorde da pista - para largar na frente tanto na Sprint quanto na corrida principal do GP do Catar.

Em segundo lugar, a 0s548, chegou o sul-africano Brad Binder, da Red Bull KTM. Ele saiu de quarto para segundo na primeira volta e tentou diversas ultrapassagens, mas acabou com o posto no final e recebeu a bandeirada em segundo. Aleix Espargaro deixou a Aprilia no pódio, em terceiro.

O atual bicampeão Francesco Bagnaia não conseguiu aproveitar o melhor desempenho de sua Ducatti. O italiano tentou pressionar os líderes, mas perdeu performance na reta final e terminou na quarta colocação.

Logo atrás veio um dos grandes destaques da corrida. Marc Marquez fez sua estreia pela Gresino e andou muito bem, terminando em quinto lugar apesar de um erro durante a prova e de ter largado mal.

Classificação:

1. Jorge Martin / Pramac Ducati (GP24) 1min50s789

2. Aleix Espargaro / Aprilia Racing (RS-GP24) +0s083

3. Enea Bastianini / Ducati Lenovo (GP24) +0s086

4. Brad Binder / Red Bull KTM (RC16) +0s124

5. Francesco Bagnaia / Ducati Lenovo (GP24) +0s139

6. Marc Marquez / Gresini Ducati (GP23) +0s172

7. Fabio Di Giannantonio / VR46 Ducati (GP23) +0s230

8. Pedro Acosta / Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0s341

9. Alex Marquez / Gresini Ducati (GP23) +0s477

10. Maverick Viñales / Aprilia Racing (RS-GP24) +0s517

11. Jack Miller / Red Bull KTM (RC16) +0s551

12. Raul Fernandez / Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0s732

Qualifying 1:

13. Johann Zarco / LCR Honda (RC213V) 1min51s537

14. Miguel Oliveira / Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 1min51s565

15. Marco Bezzecchi / VR46 Ducati (GP23) 1min51s864

16. Fabio Quartararo / Monster Yamaha (YZR-M1) 1min51s918

17. Joan Mir / Repsol Honda (RC213V) 1min52s026

18. Augusto Fernandez / Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 1min52s204

19. Takaaki Nakagami / LCR Honda (RC213V) 1min52s228

20. Alex Rins / Monster Yamaha (YZR-M1) 1min52s327

21. Luca Marini / Repsol Honda (RC213V) 1min52s952

22. Franco Morbidelli / Pramac Ducati (GP24) 1min52s980