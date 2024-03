Cargnin cai nas oitavas e judô brasileiro fica sem medalha no 3º dia de Grand Prix da Áustria

Retornando ao tatame após se recuperar de uma lesão no tornozelo, sofrida em outubro de 2023, e em sua primeira competição na temporada, o medalhista olímpico (Tóquio-2021), Daniel Cargnin mostrou muita força de vontade, mas acabou caindo nas oitavas de final no Grand Prix da Áustria de Judô. O Brasil teve sete atletas lutando neste sábado, mas acabou sem medalha.

Cargnin (categoria até 73kg) estreou derrotando o checo Karimov por ippon e chegou a dominar a luta contra o romeno Ioan Dzitac, com dois shido de vantagem, mas levou o contragolpe e a arbitragem acabou assinalando wara-ari para o adversário no golden score.

No masculino, o mais bem colocado do dia foi Vinícius Ardina (categoria até 73kg). O brasileiro teve um grande começo batendo o argentino Karim Adarvez e o polonês Morka. Avançou em ambas por ippon. Na sequência, bateu o alemão Igor Wandtke, mas caiu nas quartas de final para Rashid Mammadaliyev, do Usbesquistão, por waza-ari. Na repescagem, foi surpreendido pelo Jack Yonezuka. Com isso, terminou na sétima colocação.

Já Guilherme Schimidt (até 81kg) eliminou na estreia o japonês Kaito Amano, mas parou nas oitavas contra o austríaco Bernd Fasching. O brasileiro tinha dois shidos e fez uso de uma técnica de sacrifico, interpretada como falso ataque. Com isso, levou o terceiro shido e acabou eliminado.

No feminino, na categoria até 70kg, Luana Carvalho conseguiu salvar uma imobilização, mas acabou batendo na chave de braço aplicada pela japonesa Moka Kuwagara na estreia. Ellen Froner, por sua vez, venceu na primeira rodada, mas caiu na fase seguinte para a austríaca Michaela Polleres, que anotou um waza-ari no golden score.

Já Ketleyn Quadros (até 63kg) bateu a americana Hannah Martin por waza-ari no golden score, mas acabou sendo eliminada nas oitavas de final para a francesa Gaegane Debert.

Por fim, Nauana Silva (até 63kg) venceu a checa Vera Zemanova na estreia e, em seguida, conseguiu outra vitória gigante sobre a cabeça de chave Prisca Awiti Alcaraz, do México, nas punições (3-2). Nas oitavas, derrotou a americana Sara Golden nas punições, mas acabou surpreendida pela japonesa Minami Aono nas quartas. Na repescagem, foi derrotada pela croata Oberan e acabou na sétima colocação.

A melhor atuação do Brasil no Grand Prix da Áustria veio, até o momento, com Larissa Pimenta, que conquistou a medalha de ouro na categoria até 52kg. Ela venceu quatro lutas nas preliminares e derrotou a suíça Binta Ndiaye, por ippon, na grande final.