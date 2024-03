Boxeadora Viviane Pereira perde para britânica e é eliminada no Pré-Olímpico da Itália

A boxeadora Viviane Pereira perdeu, neste sábado, para a britânica Chantelle Reid em decisão unânime dos jurados (5 a 0), na categoria até 75 quilos, e está fora do Pré-Olímpico de boxe em Busto Arsizio, na Itália.

Chantelle Reid dominou amplamente o combate. No primeiro assalto foram da lutadora europeia os melhores golpes. A brasileira tentou se recuperar no segundo round, mas não resistiu ao forte ritmo da adversária, que não deu chances para Viviane nem mesmo no terceiro e último assalto.

Viviane Pereira ainda tem chances de garantir uma vaga para Paris-2024, porque vai disputar o segundo Pré-Olímpico Mundial de boxe, que acontecerá em Bangcoc, na Tailândia, com inicia em 23 de maio.

Após a derrota de hoje, o Brasil ainda segue com dois atletas na competição: Luiz Oliveira (57kg) e Wanderson de Oliveira (71kg). Os dois sobem no ringue neste domingo.