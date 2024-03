Verstappen volta a ser o mais rápido no 3º treino livre para o GP da Arábia Saudita

Após ser desbancado pelo espanhol Fernando Alonso, Max Verstappen voltou a ser o mais rápido na última sessão livre nesta sexta-feira antes do treino classificatório , que vai definir o grid de largada para o GP da Arábia Saudita.

O holandês da Red Bull fez o tempo de 1min28s412 e cravou o melhor tempo até aqui. Ele desbancou Fernando Alonso, que tinha sido o mais veloz no segundo treino livre. Na atividade, o piloto da Aston Martin não conseguiu repetir o desempenho da quinta-feira e terminou em sexto.

Charles Leclerc finalizou a tomada de tempo em segundo seguido de Sergio Perez, George Russell e Lando Norris em quinto lugar. As atenções neste terceiro treino livre ficaram também voltadas para o substituto de Carlos Sainz, fora da corrida por causa de uma crise de apendicite.

O novato Olive Bearman, de apenas 18 anos, terminou o terceiro treino livre na décima colocação. Lewis Hamilton mais uma vez não conseguiu brigar pelos melhores tempos e acabou a atividade em nono.

A parte final contou com uma bandeira vermelha, o que atrapalhou o planejamento de voltas mais rápidas de muitos competidores. Guanyu Zhou perdeu o controle de sua Sauber, rodou na curva cinco, e bateu forte na área de escape. Apesar da pancada, o piloto da Sauber saiu do carro sem problemas.

Assim como foi em Bahrein, o GP da Arábia Saudita começou nesta quinta, um dia antes do habitual, por causa de ajustes no seu calendário, em razão do Ramadã, mês sagrado da religião muçulmana. Assim, toda a programação do fim de semana foi antecipada em um dia. Por essa razão, o treino que define o grid será realizado daqui a pouco, às 14h, em Jeddah (horário de Brasília).

Confira o resultado final do 3º treino livre do GP da Arábia Saudita:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min28s412

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min28s608

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min28s906

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min28s964

5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s971

6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s038

7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min29s127

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s213

9º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min29s268

10º - Olive Bearman (ING/Ferrari), 1min29s306

11º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min29s485

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s546

13º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min29s572

14º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min29s575

15º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min30s675

16º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min29s740

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min29s808

18º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min30s083

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min30s739

20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), sem tempo