Verstappen confirma favoritismo e garante a pole para o GP da Arábia Saudita

Max Verstappen continua dominante não só em corridas, mas também em treinos. O holandês confirmou a pole position para o GP da Arábia Saudita com o tempo de 1min27s472, após uma disputa ferrenha com Charles Leclerc, da Ferrari. Fernando Alonso, que chegou a fazer a melhor marca no segundo treino livre, perdeu o terceiro lugar no finalzinho para Sergio Pérez.

Esta foi a 34ª pole do piloto da Red Bull e a primeira conquistada na Arábia Saudita. Oscar Piastri, Lando Norris, George Russel, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Lance Stroll completam a lista dos dez primeiros colocados no treino classificatório.

A corrida acontece neste sábado, às 14h (horário de Brasília) em razão do Ramadã, mês sagrado da religião muçulmana. Assim, toda a programação do fim de semana foi antecipada em um dia.

O Q1 teve Verstappen com o melhor tempo praticamente até o final. Foi quando Leclerc entrou em ação, andou na casa de 1min28, e conseguiu ser mais veloz. Na última volta, porém, ele se recuperou e o monegasco da Ferrari acabou superado também por Lance Stroll, que terminou em segundo. Olive Bearman, substituto de Carlos Sainz, foi o nono.

A segunda parte do treino contou com uma bandeira amarela. Nico Hulkenberg perdeu potência no motor e parou o carro na pista. Logo em seguida, sob bandeira vermelha, o treino foi interrompido quando faltavam pouco mais de dez minutos para o fim.

Na retomada, a briga pelos melhores tempo seguiu entre Verstappen, que mais uma vez fechou o Q2 em primeiro, Leclerc e Alonso. O drama ficou por conta de Lewis Hamilton. Ele esteve perto de não se garantir para o Q3 e encerrou a etapa em décimo. O estreante da Ferrari, Olive Bearman, acabou sendo o primeiro na zona de eliminação, seguido por Alexander Albon, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Hulkenberg.

APENDICITE TIRA SAINZ DA CORRIDA

O dia na Fórmula 1 começou com um susto. Carlos Sainz, que participou dos treinos livres de quinta, precisou ser levado às pressas para o hospital com uma crise de apendicite. A Ferrari, então, recorreu ao jovem Olive Bearman, de 18 anos, seu piloto na F-2 para ser o companheiro de Leclerc.

O piloto espanhol foi submetido a uma cirurgia de emergência, mas a equipe italiana informou, por meio de suas redes sociais, que a operação foi bem sucedida e Sainz se recupera no hospital.

Bearman, havia conquistado a pole na Fórmula 2, mas diante do imprevisto, ficou fora da prova para fazer o seu batismo na mais nobre categoria do automobilismo. No comunicado, após informar o êxito da cirurgia, prestou também sua solidariedade a seu piloto. "A família Ferrari deseja uma rápida recuperação", comunicou a equipe.

Com a chance de pilotar um carro vermelho na Fórmula 1, Bearman se tornou o primeiro inglês a correr pela Ferrari desde Eddie Irvine, que deixou a equipe italiana na temporada de 1999.

Bearman está em seu segundo ano de Fórmula 2. Formado na Academia de Pilotos da Ferrari, ele foi campeão da Fórmula 4 italiana e da F4 alemã. No atual grid de pilotos, o novato da Ferrari é o mais jovem.

Confira o grid do GP da Arábia Saudita:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min27s472

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min27s791

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min27s807

4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min27s846

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min28s089

6º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s132

7º - George Russell (ING/Mercedes), 1min28s316

8º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min28s60

9º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min28s547

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min28s572

11º - Olive Bearman (ING/Ferrari), 1min28s642

12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min28s980

13º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min29s020

14º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min29s025

15º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), sem tempo

16º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min29s179

17º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min29s475

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s479

19º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min29s526

20º - Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber) sem tempo