Santos corta Willian Bigode do Paulistão por causa de lesão muscular e inscreve Gabriel Brazão

O Campeonato Paulista terminou de maneira antecipada para o atacante Willian Bigode. Por causa de uma lesão muscular sentida nas atividades de quinta-feira, o atacante foi cortado do restante da competição, abrindo vaga para o goleiro Gabriel Brazão, que já ficará na reserva neste sábado.

De acordo com o Santos, o atacante não teria tempo hábil para se recuperar antes das fases finais do Estadual - termina dia 7 de abril - e a opção pelo corte foi uma maneira de já ter Gabriel Brazão á disposição caso João Paulo se machuque ou não possa defender o clube.

Willian Bigode vinha ganhando cada vez mais espaço com o técnico Fábio Carille, mas uma fatalidade vai tirá-lo de ação por algumas semanas. Ele travou o pé enquanto fazia um movimento de chute durante o treino desta quinta-feira e sentiu dores musculares. Precisou, inclusive, deixar a atividade no CT Rei Pelé.

Encaminhado para exames detalhados de imagem, Willian Bigode teve constatado uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento no CEPRAF do Santos FC e agora corre para estar apto para a estreia na Série B, diante do Paysandu, dia 19 de abril, com mando santista, mas ainda sem palco definido.

"Como não estará recuperado até o fim do Campeonato Paulista, o atacante foi cortado da lista de inscritos no torneio. O goleiro Gabriel Brazão, anunciado como reforço do Santos FC no último dia 27, entra como substituto", anunciou o Santos.