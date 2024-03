Napoli leva gol de bicicleta do Torino e não entra na briga por vaga nas competições europeias

O Napoli chegará ao confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões com o Barcelona, terça-feira, no Camp Nou, pressionado. Nesta sexta-feira, a equipe cedeu o empate ao Torino no estádio Diego Armando Maradona, por 1 a 1, no Campeonato Italiano, e desperdiçou a chance de entrar na briga por vaga às competições europeias da próxima temporada.

Depois de buscar muito o gol e sair em vantagem no marcador já no segundo tempo, o Napoli teve somente três minutos para festejar, até ceder a igualdade ao Torino em bela bicicleta de Sanabria em seu primeiro toque na bola na partida.

Com o revés caseiro, o Napoli subiu para 44 pontos, diante de 46 da Atalanta e 47 da Roma, que hoje estão na zona de classificação para a Liga Europa e ainda jogam na rodada, podendo ampliar a vantagem. Já para o Bologna, último na faixa de vaga à Liga dos Campeões, a distância é de sete pontos.

Depois de um primeiro tempo sem gols em Nápoles, a torcida finalmente soltou o grito já quase na metade da etapa final. Aos 16 minutos, em bela arrancada pela esquerda, Kvaratskhelia tocou para Mário Rui e correu para a área para concluir o cruzamento em carrinho e colocar os donos da casa em vantagem.

A vibração foi gigante, porém rápida. Após sofrer o gol, o técnico Matteo Paro colocou Sanabria na vaga de Pellegri e acabou premiado. Com somente um minuto em campo e em seu primeiro lance, o atacante paraguaio acertou bela bicicleta para empatar e definir o resultado.

Agora os napolitanos se preparam para tentar surpreender o Barcelona no Camp Nou na Liga dos Campeões, após 1 a 1 em casa. Uma nova igualdade leva o jogo para a prorrogação e possíveis pênaltis, e quem ganhar avança às quartas de final.