Guarani confirma dois reforços para Série B, indicando saída do atacante Derek

Além de lutar pela permanência na elite do Campeonato Paulista, o Guarani vem se movimentando para reforçar seu elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, o clube inscreveu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF os dois primeiros reforços: o meia Bruno Oliveira e o atacante Airton.

Revelado no Palmeiras, Airton, de 25 anos, passou por Oeste, Inter de Limeira, Cruzeiro e Ceará antes de chegar ao Atlético-GO em 2022. No primeiro ano, fez 56 jogos e quatro gols. Em 2023, mais 47 partidas e cinco gols. Na atual temporada, porém, participou de apenas cinco jogos e perdeu espaço.

Ele foi emprestado ao Guarani até o fim da temporada. Isso indica que a saída do atacante Derek do clube paulista deve se concretizar. Guarani e Atlético-GO vinham negociando a troca, mas as conversas também incluíam o volante Rhaldney, do clube goiano.

Já Bruno Oliveira, de 26 anos, foi jogador do Santos em 2022 e estava no Seoul E-Land, da Coreia do Sul. Tem passagens por times do interior paulista, como Bragantino, XV de Piracicaba e Grêmio Osasco, além de Caldense-MG e Vitória-BA.

A janela de transferências nacionais se encerra nesta sexta-feira, mas uma nova se abrirá em abril, do dia 1º até o dia 19. Entretanto, essa segunda janela é mais limitada, pois os clubes poderão contratar apenas jogadores que foram inscritos nos campeonatos estaduais da atual temporada.

Enquanto a diretoria busca reforços, o elenco do Guarani segue concentrado para a 12ª e última rodada da primeira fase do Paulistão, em que recebe o Red Bull Bragantino no Brinco de Ouro, em Campinas.

Com sete pontos, o Guarani está na 14ª e antepenúltima posição da classificação geral, que define os dois rebaixados. Assim, precisa vencer para confirmar a permanência na elite. Se empatar ou perder, dependerá dos resultados de Ituano e Santo André, com seis e cinco pontos, respectivamente.