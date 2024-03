Bolinha vence mais uma luta no Pré-Olímpico da Itália e está a duas vitórias da vaga olímpica

Luiz Gabriel de Oliveira, o Bolinha, venceu o israelense Vladislav Voroshilov, por nocaute técnico, no terceiro assalto, nesta sexta-feira, em duelo válido pelo Pré-Olímpico de boxe em Busto Arsizio, na Itália. O brasileiro, neto do lendário Servílio de Oliveira, medalhista de bronze nos Jogos do México/1968, está a duas vitórias da vaga olímpica para lutar em Paris.

Luiz Gabriel, medalhista de bronze dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, volta a lutar no domingo, quando terá pele frente Artyush Gomtsuyan, da Geórgia.

Agressivo desde o início, Bolinha acertou um golpe no queixo de Voroshilov e o árbitro abriu contagem para o israelense. O brasileiro manteve o ritmo intenso no segundo round e fez o árbitro abrir contagem mais uma vez para o rival.

No terceiro assalto, o árbitro paralisou o combate, após o brasileiro acertar bons golpes na linha de cintura do adversário.

O Brasil tem três atletas nas oitavas de final do Pré-Olímpico Mundial de boxe. Viviane Pereira (-75kg) luta neste sábado, enquanto Wanderson "Shuga" Oliveira (-71kg) e Luiz "Bolinha" de Oliveira (-57kg) voltam ao ringue no domingo. Os três brasileiros precisam vencer mais dois combates para confirmar a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.