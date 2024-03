Fórmula E fecha parceria com Corinthians, e torcedores terão descontos em ingressos

Esse será o segundo ano da Fórmula E em São Paulo. A categoria tem contrato com a cidade até 2027. As eleições municipais, marcadas para outubro, não preocupam a direção da entidade, uma vez que se entende que a cidade não sofre com aumento de trânsito dado o bloqueio apenas da Avenida Olavo Fontoura.

No último ano, a vinda da F-E para a cidade movimentou cerca de US$ 90 milhões (aproximadamente R$ 444 milhões na cotação atual). A expectativa é que o número se repita neste ano. Para 2025, é esperada uma mudança de calendário com a antecipação do E-Prix paulistano para período 40 a 50 dias antes do carnaval. Isso significa que São Paulo deve abrir a próxima temporada.

"É de extrema importância para a grandeza do Sport Club Corinthians Paulista essa parceria com a Fórmula E, uma categoria que vem crescendo cada vez mais no mundo. O Corinthians é uma potência e internacionalizar cada vez mais a nossa marca ao lado de grandes eventos como o E-Prix de São Paulo é a nossa missão", disse Marcelo Mandel, diretor de Relações Internacionais do Corinthians.

O Brasil conta com dois pilotos na Fórmula E: Lucas di Grassi e Sergio Sette Câmara. Di Grassi ainda não pontuou na temporada, enquanto Sette Câmara soma dois pontos. O neozelandês Nicky Cassidy lidera o campeonato mundial.