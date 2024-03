Rafinha treina e pode ser novidade no São Paulo em jogo decisivo no Paulistão

Apesar do retorno de Rafinha, o técnico Thiago Carpini continua com uma série de desfalques. Rodrigo Nestor, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, deu sequência aos seus trabalhos com a preparação física, tanto na parte interna quanto no gramado. Luiz Gustavo, Nikão e Wellington Rato permaneceram no departamento médico.

Classificação e jogos Paulista

O atacante André Silva, recém-chegado do Vitória de Guimarães, de Portugal, fez exercícios individualizados com a preparação física. Ele poderá ser inscrito no Campeonato Paulista em caso de classificação para as quartas de final.

Próximo desafio: rodada de encerramento da primeira fase do @Paulistao!



🆚 Ituano

🏟️ Dr. Novelli Junior

🗓️ 10/03 (domingo)

⏰ 16h#VamosSãoPaulo 🇾🇪

Sem poder contar com Pablo Maia, suspenso, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi; Igor Vinícius, Bobadilla (Galoppo), Alisson, Lucas Moura e Welington; Ferreira e Luciano.

O São Paulo é o líder do Paulistão, com 19 pontos e leva vantagem do Novorizontino pelo saldo de gols (7 a 4). O São Bernardo é o terceiro, com 18. Para classificar sem depender de outros resultados, precisa vencer o Ituano.