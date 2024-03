Max Verstappen anda forte no fim e lidera primeiro treino livre para GP da Arábia Saudita

O primeiro treino livre para o Grande Prêmio da Arábia Saudita mais uma vez teve o holandês Max Verstappen como o mais rápido. O piloto fez a marca de 1min29s659. Fernando Alonso, com a sua Aston Martin, terminou em segundo seguido de Sergio Perez fechando os três melhores tempos.

Nesta primeira atividade, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Alex Albon.

Foi somente quando abriu a volta com os pneus macios, já na parte final da sessão, que o atual tricampeão da Fórmula 1, Max Verstappen passou a fazer o melhor tempo e baixou da casa de 1min29s. Russell veio logo atrás, seguido da Ferrari de Sainz, Lando Norris e Lewis Hamilton.

Diante da alta temperatura, a maioria dos pilotos optaram por usar os compostos duros. No início da atividade, Sergio Perez andando na casa de 1min32s, liderou as tomadas. Logo depois, ele foi superado por Lando Norris. Na sequência, Fernando Alonso, baixou a marca em quase dois segundos.

Com o decorrer da sessão, as equipes começaram a alternar as voltas com pneus duros e macios. Verstappen, Alonso, Perez e Russel começaram a dominar as tomadas de tempos.

O treino contou com um visitante ilustre. O brasileiro Roberto Firmino, que trocou o futebol inglês pelo mundo árabe, esteve nos boxes das equipes durante a atividade para acompanhar a movimentação e os ajustes nos carros.

Como na semana passada, no Bahrein, a Fórmula 1 abriu sua sessão de treinos nesta quinta, um dia antes do habitual, por causa de ajustes no seu calendário, em razão do Ramadã, mês sagrado da religião muçulmana, que predomina na Arábia Saudita. Assim, toda a programação do fim de semana foi antecipada em um dia.

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP da Arábia Saudita:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s659

2º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s845

3º - Sergio Perez (MEX/Red Bull), 1min29s868

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s939

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min30s030

6º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min30s164

7º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s231

8º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min30s236

9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min30s580

10º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s747

11º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min30s783

12º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min30s917

13º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min30s945

14º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min30s966

15º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min30s972

16º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min31s036

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s06

18º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber) 1min31s131

19º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min31s411

20º - Kevin Magnussen (DIN/Haas),1min37s577