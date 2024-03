Internacional fecha com Thiago Maia e volante se despede do Flamengo

A quinta-feira foi de novidades no Internacional. Após anunciar a contratação do lateral Alexandro Bernabei, o time colorado confirmou a chegada do volante Thiago Maia, que usou as redes sociais para se despedir do Flamengo com uma foto da festa do título da Copa Libertadores de 2022. Ele assinou por empréstimo até 2024, e acertou a compra de forma definitiva para depois deste período. Ou seja, o atleta fechou até dezembro de 2026.

Thiago Maia iniciou a carreira no Santos, sendo um dos destaques da equipe e conquistando duas vezes o Campeonato Paulista. Após as boas temporadas pelo clube alvinegro, o meio-campista foi vendido ao Lille da França, atuando por três anos na Europa. Seu retorno ao futebol brasileiro aconteceu em 2020.

O jogador chegou ao Flamengo e foi multicampeão com o time carioca, vencendo os principais títulos do continente sul-americano, o mais importante a Libertadores de 2022. Thiago Maia também esteve no grupo que conquistou a primeira medalha olímpica para o futebol masculino, no Maracanã.

O volante já foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, e está à disposição do técnico Eduardo Coudet, que usou toda a sua influência para trazer o jogador ao Internacional. Thiago Maia não vinha sendo aproveitado por Tite no Flamengo.

No total, foram 169 jogos com a camisa rubro-negra, oito títulos conquistados e cinco gols marcados. No Internacional disputaráposição no time titular com Aránguiz, Bruno Henrique, Fernando, Gabriel, Matheus Dias e Rômulo. A meta do time gaúcho é brigar pelos principais títulos na temporada até pelo alto investimento feito pela diretoria.