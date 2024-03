Corinthians reforça a defesa e anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Cacá

O Corinthians anunciou, na manhã desta quinta-feira, a contratação do zagueiro Cacá para o restante da temporada. O clube negociou junto ao Tokushima Vortis, do Japão, o empréstimo com o valor da compra fixada ao final do período.

Aos 25 anos, e revelado pelo Cruzeiro, o jogador foi atuar no futebol asiático em 2021. Após duas temporadas, ele retornou ao futebol brasileiro para defender o Athletico-PR, seu último clube.

Ao chegar na nova casa, o atleta disse sobre o desafio de jogar em um grande centro como São Paulo. Pela equipe paranaense, ele disputou 155 partidas, fez nove gols e deu duas assistências.

"Felicidade enorme de vestir esta camisa. É um sonho realizado. Agora, tenho que me preparar bem para, logo, entrar em campo e poder jogar junto com a torcida. Tenho certeza que seremos muito felizes juntos", afirmou o defensor em entrevista ao site do clube.

Cacá chega ao clube em um momento de reconstrução da equipe, que agora está sob o comando do técnico português António Oliveira. Eliminado ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, o Corinthians tem seu próximo compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil, quando enfrenta o São Bernardo, em jogo único.