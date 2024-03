Alonso supera Verstappen e lidera o 2º treino do GP da Arábia Saudita; Russell fica entre eles

Fernando Alonso superou Max Verstappen e colocou a Aston Martin na liderança da tabela de tempos da Fórmula 1 pela primeira vez na temporada no segundo treino classificatório para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. O espanhol foi o mais rápido do dia e elevou a expectativa para a corrida no circuito de Jidá, que acontecerá neste sábado, às 14h (horário de Brasília). George Russell também surpreendeu ao terminar na segunda colocação. O holandês e tricampeão mundial fechou o top-3.

Alonso, que, assim como Sebastian Vettel, vem sendo cotado para o lugar de Lewis Hamilton na Mercedes, marcou 1min28s827, praticamente 1s mais rápido do que a volta que colocou Max Verstappen na liderança do primeiro treino classificatório. Na ocasião, o holandês anotou 1min29s839.

A segunda sessão livre do GP da Arábia Saudita confirmou quatro pilotos de equipes diferentes nas primeiras posições, já que Charles Leclerc terminou com o quarto melhor tempo, superando seu companheiro de equipe Carlos Sainz, um dos destaques do GP do Bahrein. O espanhol ficou apenas com o sétimo lugar.

Vice-campeão da última temporada e segundo colocado no Bahrein, Sergio Pérez novamente não empolgou nos treinos classificatórios. O mexicano, que tem um carro bem superior ao rivais, ficou apenas em quinto. Já Lewis Hamilton foi o oitavo.

O treino morno serviu para as equipes fazerem ajustes nos carros e se adaptarem às pistas de Jidá. Por causa das curvas extremamente fechadas, os pilotos foram cautelosos e evitaram colisões. Houve uma disputa rápida pela liderança entre Max Verstappen e Fernando Alonso, mas o espanhol fez uma volta extremamente rápida e acabou não sendo mais batido. Russel foi a grande surpresa ao ficar entre os dois.

Assim como foi em Bahrein, o GP da Arábia Saudita começou nesta quinta, um dia antes do habitual, por causa de ajustes no seu calendário, em razão do Ramadã, mês sagrado da religião muçulmana. Assim, toda a programação do fim de semana foi antecipada em um dia. Por essa razão, o treino que define o grid será realizado nesta sexta-feira, às 14h (horário de Brasília).

Confira o resultado final do 2º treino livre do GP da Arábia Saudita:

1º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min28s827

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s057

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s158

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min29s180

5º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min29s300

6º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min29s336

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min29s455

8º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min29s504

9º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s528

10º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s594

11º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min29s666

12º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s758

13º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min29s777

14º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min29s789

15º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min29s901

16º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min29s934

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min29s985

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min30s077

19º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min30s088

20º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min30s153