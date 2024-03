Luan celebra renovação de contrato com o Palmeiras até 2025: 'Extremamente feliz'

O zagueiro Luan era só sorrisos na reapresentação do Palmeiras, nesta quarta-feira. O clube iniciou a preparação para a última rodada da fase de grupos do Paulistão, diante do Botafogo, na qual um empate em Barueri já garante a melhor campanha e o defensor comemorou a renovação do contrato até o fim de 2025.

No clube desde 2017 e no Top 10 dos maiores campeões com a camisa alviverde, o zagueiro tinha vínculo até dezembro de 2024 e agora garante mais uma temporada defendendo o atual campeão nacional, aumentando os números - são 253 jogos disputados e oito gols.

"Muito feliz e grato. Recebi o comunicado do clube de que eles acionariam a cláusula que existe no meu contrato de renovação e fiquei extremamente feliz. É um reconhecimento do trabalho que venho fazendo", comemorou Luan. "Espero que a gente possa ganhar muitos jogos e campeonatos juntos e continuar a fazer história no clube."

Luan aproveitou para fazer uma análise sobre o clássico com o São Paulo e projetar o que a equipe tem pela frente. Foi um bom resultado, principalmente se tratando de um adversário difícil em um campo difícil. Começamos o jogo bem, impondo o nosso ritmo, criamos alguns lances de perigo, e em um lance de saída de jogo, que estamos nos propondo a fazer e a melhorar, a gente acabou errando, mas é assim que a gente evolui, disse.

E não escondeu que o Palmeiras terá pedreiras nesta reta final de Estadual. "A gente sabe a dificuldade do Campeonato Paulista, com bons times, alguns na Série A, outros na Série B do Brasileiro, e a gente vem fazendo boas campanhas seguidas", frisou. "Somos os atuais bicampeões e agora estamos mantendo essa invencibilidade neste ano. Contra o Botafogo, que também é uma boa equipe, vamos tentar fazer um bom plano de jogo para aumentarmos nossa confiança e encorparmos ainda mais para a fase final do campeonato", concluiu.

O treino desta quinta foi tático. Os jogadores foram divididos em três times com nove componentes. De um lado duas equipes se enfrentavam em dimensões reduzidas e do outro uma equipe ensaiava construções de jogadas entre linhas com ajuda de estacas.