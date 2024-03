Jogadores 'pendurados' são problemas para a Ponte Preta na rodada final do Paulistão

O técnico João Brigatti tem dores de cabeça para a última rodada do Campeonato Paulista. Precisando de apenas um empate para se classificar, a Ponte Preta corre o risco de ir remendada para as quartas de final.

Na vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos, a Ponte precisa de um simples empate com o Santo André, no Bruno José Daniel, para se classificar. Em caso de tropeço, tem que 'secar' o Água Santa diante do Corinthians.

O problema é que cinco jogadores estão pendurados: o lateral-direito Igor Inocêncio, o zagueiro Mateus Silva, o volante Emerson Santos e os meias Elvis e Dudu Scheit. Quem for amarelado no domingo cumpre suspensão nas quartas de final, caso a Ponte se classifique.

Dos cinco pendurados, Igor Inocêncio e Elvis são titulares absolutos. Já Emerson Santos seria o substituto imediato de Léo Naldi, vendido na última terça-feira para o Vitória.

Mesmo correndo o risco de perder jogadores importantes, Brigatti deve escalar a Ponte Preta com força máxima na partida de domingo, às 16h, no ABC.