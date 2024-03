Yuri Falcão ganha duelo difícil, Wanderson arrasa e Brasil continua bem no Pré-Olímpico de boxe

O boxe brasileiro continua em destaque no Pré-Olímpico Mundial, em Busto Arsizio, na Itália. Um dia após Luiz Oliveira, o Bolinha, abrir com vitória a busca por vaga nos Jogos de Paris-2024, foi a vez do jovem Yuri Falcão, de 21 anos, na categoria até 63,5 quilos, e Wanderson 'Shuga' Oliveira (até 71 kg) somarem grandes resultados.

Inspirado nos irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão, medalhistas olímpicos, Yuri teve um grande desafio logo na estreia do Pré-Olímpico. Pela frente, o dominicano Alexy de la Cruz que, assim como ele, subiu no pódio no Pan de Santiago para celebrar uma medalha de bronze.

Apesar de ter um combate difícil pela frente, o brasileiro se impôs desde o início e somou uma boa vitória por 4 a 1, se garantindo na segunda fase. Por vaga nas oitavas de final, Yuri Falcão terá pela frente o jordaniano Obada Alkasbesh, que entrou como bye na primeira rodada, em confronto agendado para quinta-feira.

Outro brasileiro a largar com grande resultado no Pré-Olímpico foi Wanderson Oliveira, que não tomou conhecimento do neozelandês Wendell Stanley, avançando com soberania e triunfo por 5 a 0.

Também na quinta-feira, o boxeador volta ao ringue para encarar o irlandês Aidan Walsh. Bolinha faz sua segunda luta somente na sexta, diante do israelense Vladislav Voroshilov. Antes, pela primeira rodada, Viviane Pereira entre no ringue nesta quarta.

Os quatro melhores de cada modalidade garantem vaga para os Jogos Olímpicos. Ou seja, cada brasileiro precisa de mais três vitórias para se garantir em Paris-2024 e se juntar aos outros nove pugilistas já garantidos para defender as cores do País.