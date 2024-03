Simona Halep tem pena reduzida pela CAS e está liberada para voltar ao cicuito de tênis

A tenista romena Simona Halep foi liberada para voltar às quadras nesta terça-feira, após a Corte Arbitral do Esporte (CAS) determinar a redução da sua suspensão por doping de quatro anos para nove meses. Dessa maneira, a ex-número um do mundo está liberada para retomar a sua carreira.

A CAS atendeu a um recurso da Halep. Os três juízes decidiram que a atleta "estabeleceu, com base no equilíbrio das probabilidades", que seu teste positivo para uma substância proibida para aumentar o sangue entrou em seu corpo através do consumo de um "suplemento contaminado."

Ex-campeã de Wimbledon e de Roland Garros, Halep não joga desde 2022 no Aberto dos Estados Unidos, onde testou positivo. Desde então, vinha cumprindo uma suspensão que só terminaria em outubro de 2026, após completar 35 anos.

Novamente em condições de voltar a competir, Simona Halep poderá receber um wild card para Roland Garros, ou ainda o tradicional torneio de Wimbledon deste ano.

Por meio de um comunicado, a tenista manifestou o seu contentamento com o desfecho do caso e espera, agora, poder fazer o que mais gosta: jogar tênis e brigar por novos desafios.

"Ao longo deste difícil processo, mantive a minha crença de que a verdade acabaria por ser revelada e que uma decisão justa seria alcançada. Sou e sempre fui uma atleta limpa. Mal posso esperar para voltar à turnê", afirmou.