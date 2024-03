Paulo Andrade deixa ESPN e aceita convite para narrar na Globo

Paulo Andrade será uma nova voz nas narrações esportivas da Globo. O narrador aceitou o convite do grupo e deixará a ESPN, onde atuou por 20 anos. Andrade ficou reconhecido por narrar jogos do Campeonato Inglês nas transmissões do canal. A informação foi confirmada pelo Estadão.

Na Globo, o narrador vai reencontrar outros colegas que fizeram o mesmo caminho recentemente. É o caso de Everaldo Marques e Gustavo Villani. Ambos deixaram a ESPN e passaram a integrar o time de narradores da Rede Globo.

A Globo detém os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, que acontecem em julho. Paulo Andrade pode ingressar no time de narradores que farão parte da cobertura, além de atuar também no SporTV.

Paulo Andrade chegou na ESPN em outubro de 2003. Antes, ele havia narrado o Paulistão pelo SBT. A emissora de Sílvio Santos travou uma batalha judicial com a Globo pelos direitos de transmissão do Estadual naquele ano. O currículo do narrador também conta com passagens por RedeTV, TV Gazeta e pelo antigo ABC3, canal televisivo da região do ABC paulista.

Quando fez 20 anos de ESPN, em outubro de 2023, o narrador compartilhou o carinho pelo trabalho no X (antigo Twitter). "Conquistei oportunidades que nem sonhava, cresci pessoal e profissionalmente. Seguirei trabalhando duro, entregando minha voz, energia, força e alma, para continuar a representar uma marca tão importante. Valeu, ESPN", escreveu.

Além do Campeonato Inglês, Andrade atuou em coberturas de Copa do Mundo e Liga dos Campeões. Foi ele a voz da emissora na transmissão do título inédito do Fluminense na Libertadores de 2023, diante do Boca Juniors, no Maracanã. A final de 2022, vencida pelo Flamengo em cima do Athletico-PR, em Guayaquil, também foi narrada por ele.