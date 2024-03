Léo Ortiz se despede do Red Bull Bragantino, desembarca no Rio e fala como jogador do Flamengo

Restam poucos detalhes para que o zagueiro Léo Ortiz seja anunciado oficialmente como novo reforço do Flamengo. Após se despedir do Red Bull Bragantino, o defensor desembarcou no Rio de Janeiro no começo da noite desta terça-feira e já falou como novo jogador do time carioca. O anúncio oficial deve acontecer na manhã desta quarta-feira após os exames médicos.

"Estou muito feliz, torcendo para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar aos companheiros. Conhecer todo mundo e conhecer o CT, que eu já ouvi falar que é sensacional. Estou muito ansioso e feliz com essa chegada", disse o jogador ainda no aeroporto.

Aos 28 anos, Léo Ortiz estava no Red Bull Bragantino desde 2019. Foram mais de 200 jogos e 14 gols marcados. No Flamengo, Léo Ortiz terá uma forte concorrência para se firmar entre os titulares. Ele disputará posição com Léo Pereira e David Luiz, hoje titular com Tite, além de Fabrício Bruno e o jovem Cleiton.

Os valores da negociação giram em torno de sete milhões de euros (R$ 37,5 milhões), podendo alcançar 8 milhões de euros (R$ 42,9 milhões) no caso de cumprimento de metas. O defensor assinará por cinco anos com o Flamengo.