Corinthians está fora da Copa do Brasil 2025? Entenda o regulamento

O campeão da Copa do Brasil de 2024 vai acumular R$ 95 milhões em premiações. É o torneio que mais paga no País. Eliminado no Campeonato Paulista, o Corinthians ainda tem três caminhos para garantir a vaga na edição de 2025. Pelo menos dois deles envolvem conquistar um título nesta temporada.

Os critérios de classificação para a Copa do Brasil mudaram em dezembro de 2022. A competição passou a contar com 92 participantes a partir de 2024. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu que 80 vagas serão distribuídas por meio das Federações Estaduais. Em São Paulo, classificam-se os quatro semifinalistas e o time de melhor campanha eliminado nas quartas de final. Há, ainda, uma vaga para o campeão da Copa Paulista, fechando seis vagas.

Para garantir a participação no torneio nacional em 2025, o Corinthians precisaria ficar entre os classificados à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, o que lhe garantiria diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. Outra possibilidade é ser campeão da edição atual da Copa do Brasil. O clube está na segunda rodada e enfrenta o São Bernardo em jogo único. O terceiro caminho é vencer a Sul-Americana, cuja fase preliminar inicia nesta terça-feira, dia 5. A equipe paulista já está na fase de grupos.

COMO O CORINTHIANS PODE CHEGAR À COPA DO BRASIL 2025

- Classificar à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro

- Vencer a Copa do Brasil 2024

- Vencer a Copa Sul-Americana 2024

Ainda por meio da Federação Paulista de Futebol (FPF), o clube poderia tentar buscar a vaga pela Copa Paulista. O torneio acontece no segundo semestre. Isso obrigaria a formação de uma equipe alternativa. É pouco provável que o Corinthians aposte nesse caminho. Pelo Paulistão, a equipe de António Oliveira teria de contar com que todos os clubes na sua frente na classificação geral do campeonato garantissem vagas por outros caminhos, repassando aos que viriam atrás.

QUEM TEM VAGA DIRETA NA COPA DO BRASIL?

As 12 vagas já para a terceira fase são para os clubes que jogam a Libertadores e os campeões de Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B, além de equipes da Série A, conforme a classificação final, se necessário for para fechar o total. Em 2023, por exemplo, oito equipes brasileiras classificaram-se ao principal torneio continental, sendo seis pelo Brasileirão, Fluminense (campeão da Libertadores) e São Paulo (campeão da Copa do Brasil). Somados os outros três campeonatos que dão vaga direta, ainda sobrou uma vaga a ser preenchida pelo Brasileirão. Quem a herdou foi o Athletico-PR.

A equipe já havia sido campeã Estadual, o que a classificava para a primeira fase da Copa do Brasil. A Federação Paranaense tem direito a cinco vagas. Como o Athletico-PR garantiu entrada na terceira fase pelo Brasileirão, a participação desde o começo foi para o próximo clube mais bem colocado no Campeonato Paranaense ainda sem vaga, o Cianorte. A equipe havia ficado em sexto no Estadual de 2023 e foi eliminada no torneio nacional em 2024 justamente pelo Corinthians, no primeiro jogo.