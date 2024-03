Cícero Souza é o novo gerente de seleções da CBF e chega para montagem 'equipe competitiva'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) continua reformulando sua diretoria. Depois de efetivar Rodrigo Caetano na função de executivo, apresentou nesta terça-feira Cícero Souza, ex-Palmeiras, como novo gerente de seleções.

O profissional de 49 anos foi apresentado pelo presidente Ednaldo Rodrigues e chegou prometendo muito empenho par auxiliar o técnico Dorival Jr. E Rodrigo Caetano na montagem de uma seleção brasileira "competitiva", algo cobrado faz algum tempo pela torcida nacional.

"Já temos dois compromissos muito importantes (amistosos contra Inglaterra e Espanha, dias 23 e 26 de março) e logo na sequência vem a Copa América (em junho, nos Estados Unidos). Todo o trabalho visa a ser muito competitivo a curto prazo e esperamos contribuir nesse processo", disse Cícero, feliz com a nova oportunidade na carreira após quase 10 anos no Palmeiras.

"Muito feliz com a oportunidade de servir à casa-mãe do futebol brasileiro. Já me vejo muito envolvido com as áreas de atuação internas, trabalhando muito com a construção de processos, com análise de desempenho, com a área de saúde e a comissão técnica e interligando muito o futebol com os demais departamentos da CBF, como o jurídico, a comunicação e o marketing", completou.

O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, não escondeu a satisfação com o novo profissional. "A CBF está fazendo também uma seleção forte fora do gramado. A CBF conhece o trabalho do Cícero. Por todos os clubes que passou, demonstrou muita dignidade, empenho e dedicação", disse Ednaldo. "Tenho absoluta certeza que na seleção brasileira ele vai traduzir tudo isso que representou nos clubes."

Cícero chega como indicação de Rodrigo Caetano, e sob bastante respaldo e confiança. "Desejo todo sucesso à comissão técnica e principalmente ao trabalho que está se iniciando com o Cícero. Quero também registrar o meu agradecimento à nossa amiga e presidenta Leila Pereira (do Palmeiras) por ter sido uma parceria no sentido de ajudar a seleção brasileira a ter os melhores profissionais", concluiu Ednaldo Rodrigues.