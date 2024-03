PM é preso por dar carteirada para assistir ao jogo do Vasco em São Januário

Durante o jogo entre Vasco e Portuguesa no último domingo, um policial militar foi preso em flagrante no Estádio São Januário, por ter usado farda da corporação em um dia de folga. O motivo? Assistir ao jogo pela 11ª rodada do Campeonato Carioca mesmo sem ingresso. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio CBN.

De acordo com a Polícia Militar, outros policiais que realizavam patrulhamento no local repararam que o PM chegou a tirar a farda para não ser percebido dentro do estádio. Apesar da tentativa de disfarçar, o policial foi preso de forma administrativa e conduzido à Coordenadoria de Polícia Pacificadora, onde prestou depoimento. O caso está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Militar.

A partida terminou em goleada do Vasco por 4 a 0, garantindo classificação à semifinal do Campeonato Carioca. Os gols da equipe de Ramón Díaz foram marcados por Payet, Adson, Vegetti e David.

Com o resultado, o Vasco terminou a primeira fase com 22 pontos e garantiu o terceiro lugar geral. Já o Nova Iguaçu avançou para o segundo lugar do Estadual com 24 pontos, após vencer o Volta Redonda. As equipes vão se enfrentar no Maracanã no próximo domingo, na semifinal.

O próximo jogo do Vasco é na quinta-feira, dia 7, às 20h, contra o Água Santa pela segunda rodada da Copa do Brasil.