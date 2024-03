Carille critica atuaçao coletiva do Santos após derrota: 'Equipe muito desconcentrada'

A derrota para o Red Bull Bragantino neste domingo, pelo Campeonato Paulista, fez o técnico Fábio Carille constatar a necessidade de fazer ajustes para a disputa da fase eliminatória da competição. Ao analisar o time, ele evitou apontar culpados pelo revés de 1 a 0, mas não deixou de criticar seus comandados.

"Falei para eles lá dentro (no vestiário) que achei a equipe muito desconcentrada, tomando decisões erradas dentro de campo. O time inteiro foi abaixo do que costuma render nas partidas".

Apesar de sustentar com folga a liderança isolada do Grupo A com 22 pontos, A queda de produção da equipe nas últimas partidas é uma realidade para o treinador. Apoiado em sua experiência no futebol, o comandante colocou a oscilação da equipe como normal por ser início de temporada.

"Sei que é um grupo novo e às vezes tem um desequilíbrio (de atuações). É preciso ter sabedoria", afirmou o treinador, que espera contar com a volta de alguns titulares importantes que estão entregues ao departamento médico.

Já projetando as quartas de final da competição, o Santos vai enfrentar a Portuguesa. O treinador revelou na entrevista que pretende usar a Vila Belmiro para ser o palco do espetáculo. "Sobre a Portuguesa, vou começar a pensar nisso a partir de amanhã. Não tem planejamento ainda", comentou Carille

Com a semana livre para poder preparar a equipe, o Santos volta a campo pela competição somente no final de semana. O compromisso vai ser diante da Inter de Limeira, no domingo, na Vila Belmiro.