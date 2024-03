Liverpool vence o Nottingham Forest com gol nos acréscimos e garante liderança no Inglês

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool precisou finalizar 22 vezes para vencer o Nottingham Forest, ameaçado pelo rebaixamento, por 1 a 0, gol de Darwin Nunez nos acréscimos neste sábado.

O roteiro do triunfo que garantiu mais uma rodada no topo da tabela foi parecido com o do vitória que valeu a Copa da Liga Inglesa. Na semana passada, o Liverpool marcou o gol do título contra o Chelsea aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, com Van Dijk de cabeça. Neste sábado, o gol do alívio também foi no final do jogo, aos 54 minutos do segundo tempo, e também foi de cabeça.

Foi a quarta vitória seguida do Liverpool no Inglês. O empate com o Nottingham Forest, que está em 17º no campeonato, poderia resultar não apenas na perda da liderança para o Liverpool, que chegou aos 63 pontos, mas até a queda para a terceira colocação.

O time do técnico Jürgen Klopp poderia ser ultrapassado pelo vice-líder Manchester City, que disputa o clássico da cidade com o United neste domingo e pode chegar aos 62 pontos. Além disso, o Arsenal tem 58 pontos e enfrenta o lanterna Sheffield United na segunda-feira. Se Liverpool e Arsenal empatassem com 61 pontos, o time de Londres levaria vantagem no saldo de gols, primeiro critério de desempate.

Além de garantir a liderança, a vitória deste sábado encerrou um tabu contra o Nottingham Forest, que não perdia para o Liverpool havia 13 jogos pela primeira divisão do Inglês. Apenas um time apresenta uma sequência maior de invencibilidade contra o Liverpool: o Arsenal com 18 partidas, entre 1905 e 1928.

Neste sábado, o Liverpool dominou o jogo com 71% de posse de bola e muitas finalizações contra o gol do belga Matz Sels. Apesar disso, a pontaria dos visitantes era muito ruim, e apenas 2 das 22 finalizações foram na direção correta. O time da casa tentava os contra-ataques e conseguiu o mesmo número de finalizações certas em 8 tentativas.

O gol de Nunez, que entrou no segundo tempo no lugar de Robertson, saiu após uma cobrança de escanteio. O Nottingham Forest conseguiu neutralizar o cruzamento e saia para o ataque quando teve a bola roubada. MacAllister levantou a bola no meio da área e o atacante uruguaio desviou para o fundo do gol.

Na próxima rodada, a 28ª, o Liverpool recebe o Manchester City no domingo, e o Nottingham Forest enfrenta o Brighton, também no domingo.

Antes disso, na quinta-feira, o Liverpool vai a Praga enfrentar o Sparta pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.

Outros resultados do Campeonato Inglês neste sábado: Brentford 2x2 Chelsea; Everton 1x3 West Ham; Fulham 3x0 Brighton; Newcastle 3x0 Wolverhampton; Tottenham 3x1 Crystal Palace