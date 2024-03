Lucas Paquetá volta à seleção depois de afastamento por suspeita em esquema de apostas

A primeira lista de convocados para a seleção brasileira feita por Dorival Júnior tem um retorno dentre as novidades. Lucas Paquetá retorna ao time do Brasil. O meia do West Ham, da Inglaterra, não era convocado desde agosto do ano passado, quando foi cortado por Fernando Diniz por suspeita de envolvimento em esquema de apostas esportivas.

Um cartão amarelo recebido por Lucas Paquetá logo no primeiro jogo oficial do West Ham na temporada 2023/2024 reforçou as suspeitas da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) sobre o envolvimento do meia brasileiro com apostas esportivas, disse o jornal britânico Daily Mail, na época. O West Ham continuou a contar com Paquetá no time titular. O brasileiro é um dos destaques do time inglês. Na temporada, ele tem cinco gols e seis assistências em 28 partidas.

Na seleção, ele vai compor o meio-campo junto de André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Pablo Maia (São Paulo). Paquetá foi titular do time comandado por Tite na Copa do Mundo do Catar em 2022. Ele atuou em quatro jogos e marcou um gol, contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

Em setembro, Paquetá chegou a ser convocado para depôr na CPI da Manipulação no Futebol, na Câmara dos Deputados do Brasil. A comissão parlamentar, contudo, encerrou antes que a participação pudesse se efetivar. Já na Inglaterra, o prazo inicial para a conclusão da investigação da FA era 11 de outubro de 2023. Entretanto, novos documentos foram solicitados, o que adiou uma solução do caso, que continua estagnado.

Não foram apresentadas pela FA provas que liguem o meio-campista à manipulação de apostas. A CBF e o técnico Dorival Júnior confiam da inocência do jogador, o que foi reforçado a partir da convocação desta sexta-feira. O treinador observou Paquetá em jogos do West Ham em Londres, em recente viagem à Europa.

As investigações começaram quando um relatório com apostas suspeitas foi entregue à FA. O documento apontava para cartões forçados em um confronto do West Ham contra o Aston Villa e em Real Betis e Villarreal, na Espanha. Neste último caso, o brasileiro Luiz Henrique, hoje no Botafogo, era apontado como envolvido.

O Brasil enfrenta Inglaterra e Espanha em amistosos, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.