Guarani faz 'jogo da vida' diante do Botafogo-SP para seguir na elite do Paulistão

O Guarani não quer chegar na última rodada dependendo de outros resultados para permanecer na elite do Campeonato Paulista. Por isso o jogo desta sexta-feira, contra o Botafogo, às 18h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, é encarado como uma "jogo da vida".

O empate com o São Paulo, por 1 a 1, no último final de semana, tirou o Guarani da zona de rebaixamento. A situação, porém, ainda é delicada. Na lanterna do Grupo B, o time de Campinas tem os mesmos seis pontos do Ituano e só está na frente pelo saldo de gols (-5 a -11).

Tudo indica que o técnico Claudinei Oliveira mantenha a mesma formação que iniciou contra o São Paulo. Substituído com dores no joelho, o volante Camacho treinou normalmente e viajou com a delegação. O lateral-direito Heitor retorna de suspensão e fica como opção no banco de reservas.

"O importante é seguir com a postura que o time teve contra o São Paulo, pois temos totais condições de fazer um grande jogo e terminar o campeonato cumprindo o objetivo da permanência", disse o zagueiro Léo Santos, autor do gol contra o São Paulo.

Do outro lado está um Botafogo sem maiores pretensões dentro do campeonato. Na lanterna do Grupo D, com 11 pontos, o time de Ribeirão Preto tem remotas chances de conseguir a classificação e também de ser rebaixado. O discurso, no entanto, é de brigar até o final.

"Eu só vou falar para você que o Botafogo está livre ou não tem chance de classificar quando olhar para tabela e não tiver chance alguma matematicamente nas duas situações. Enquanto houver perigo embaixo e chance em cima, vamos jogo a jogo", disse o auxiliar Alexandre Faganello, que substituiu Paulo Gomes na vitória sobre a Portuguesa.

O retorno do treinador português, inclusive, é a única novidade no Botafogo. Sem desfalques por suspensão ou contusão, o time deve ser o mesmo que iniciou na última rodada quando, em casa, venceu por 2 a 1 a Portuguesa.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO X GUARANI

BOTAFOGO - Michael; Lucas Dias, Mateus Costa e Bernardo Schapo; Walisson, Mateus Bueno, Leandro Maciel, Douglas Baggio e Jean Victor; Negueba e Alexsandro. Técnico: Paulo Gomes.

GUARANI - Vladimir; Léo Santos, Rayan e Márcio Silva; Diogo Mateus, Anderson Leite, Camacho, Régis e Hélder; Gabriel Santos e Pablo Thomaz. Técnico: Claudinei Oliveira.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 18h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).