Três duplas com brasileiros garantem vaga nas semifinais do Torneio de Santiago

Campeão de duplas no Rio Open no fim de semana, o tênis brasileiro vai decidir o segundo torneio seguido e com boas chances de levantar um novo troféu. As três duplas com atletas do País no Torneio de Santiago, disputado a nível ATP 250, ganharam nas quartas de final, nesta quinta-feira, e ao menos um representante já está garantido na decisão de sábado.

O mineiro Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop garantiram a vaga na semifinal com vitória sobre os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h05 de jogo.

"Acho que hoje conseguimos jogar muito bem de novo. As condições são favoráveis para nós aqui. Aproveitamos, logo no começo, a chance de abrir uma quebra na frente. Aí não veio a quebra no início do segundo set, mas depois quebramos mais tarde e sentíamos que estávamos no controle do jogo. Isso foi importante para jogarmos mais calmos e poder quebrar no 3 a 3. Feliz, de novo, com mais um bom jogo. Agora é ver se na semi conseguimos executar da mesma maneira", afirmou o veterano Melo.

Em busca da vaga na decisão do torneio, os cabeças de chave número 1 vão enfrentar o brasileiro Orlando Luz e do chileno Matias Soto, que eliminaram os norte-americanos Roese Stalder e Evan King por 7/5 e 6/4.

Outra vitória brasileira veio com Rafael Mattos, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, sobre o equatoriano Diego Hidalgo e o colombiano Cristian Rodriguez por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 11/9. Mattos e Barrientos, campeões do Rio Open, vão encarar na semifinal os chilenos Tomas Barrios Vera e Alejandro Tabilo.