Sport goleia, Criciúma passa com empate e Copa do Brasil tem definidos 18 jogos da 2.ª Fase

O Sport confirmou o favoritismo ao golear o Trem-AP, por 4 a 0, e carimbar sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil sem dificuldade. Ainda na noite desta quarta-feira, o Criciúma sofreu, mas conseguiu avançar com um empate sem gols diante do Operário-MT. No total, 36 times já se classificaram para a próxima fase.

Campeão em 2008, o Sport começou a atual edição goleando o Trem-AP sem sofrer qualquer ameaça de eliminação. O time pernambucano abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo, com gols de Romarinho e Alan Ruiz. Na segunda etapa, Gustavo Coutinho e Crystian Barletta decretaram a vitória. O Sport enfrentará o Murici-AL, que, mais cedo, derrotou o Confiança, no estádio José Gomes da Costa, por 2 a 1.

Time da Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma sofreu e não conseguiu sair de um empate sem gols diante do Operário-MT, na Arena Pantanal. No entanto, conseguiu assegurar a vaga à próxima fase, na qual desafiará o Brasiliense-DF, que derrotou o Itabaiana-SE por 1 a 0.

Dois times paulistas estiveram em campo. O Água Santa, na sua primeira participação no torneio, venceu o Jacuipense-BA por 2 a 1, no Distrital do Inamar, e carimbou a classificação. Já a Portuguesa Santista, que disputa a Série A2 de São Paulo, perdeu para o Caxias, por 2 a 1, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, e está eliminada.

Na próxima fase, o Água Santa enfrentará o Vasco, que despachou o Marcílio Dias-SC com uma vitória por 3 a 1, enquanto o Caxias pegará o Bahia, que fez sonoros 4 a 0 sobre o Maranhão-MA.

O Operário-PR avançou ao empatar fora, por 0 a 0, com o Operário-MS. Já o Sampaio Corrêa-MA, também como visitante, ficou no 1 a 1 com o Humaitá-AC e também se classificou. O Villa Nova-MG bateu o Aparecidense-GO por 1 a 0, enquanto o Brusque-SC venceu o GAS-RR pelo mesmo placar.

CONFIRA OS RESULTADOS DE QUARTA-FEIRA:

Quarta-feira

Olaria-RJ 0 x 1 São Bernardo-SP

Maringá-PR 2 x 0 América-MG

Itabuna-BA 0 x 8 Nova Iguaçu-RJ

Murici-AL 2 x 1 Confiança-SE

Petrolina-BA 3 x 2 FC Cascavel-PR

Maranhão-MA 1 x 2 Ferroviário-CE

ASA-AL 0 x 2 Internacional-RS

Portuguesa Santista-SP 0 x 1 Caxias-RS

Villa Nova-MG 1 x 0 Aparecidense-GO

Sampaio-RR 0 x 1 Brusque-SC

Água Santa-SP 2 x 1 Jacuipense-BA

Trem-AP 0 x 4 Sport-PE

Operário-MS 0 x 0 Operário-PR

Humaitá-AC 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA

Operário-MT 0 x 0 Criciúma-SC

VEJA OS CONFRONTOS DEFINIDOS:

Sousa-PB x Petrolina-PE

Botafogo-SP x Anápolis-GO

São Bernardo-SP x Corinthians-SP

Sampaio Corrêa-MA x Ferroviário-CE

Ypiranga-RS x Porto Velho-RO

Portuguesa-RJ x Cuiabá-MT

ABC-RN x Brusque-SC

Maringá-PR x Amazonas-AM

Villa Nova-MG x Operário-PR

Caxias-RS x Bahia-BA

Sport-PE x Murici-AL

Vasco-RJ x Água Santa-SP

América-RN x São Luiz-RS

Real Brasília-DF x Atlético-GO

CRB-AL x Athletic-MG

Águia-AL x Capital-TO

Brasiliense-DF x Criciúma-SC

Nova Iguaçu-RJ x Internacional-RS