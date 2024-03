Corinthians perde Rojas, mas treina com esperança de obter vaga nas quartas do Paulistão

O Corinthians teve o sentimento de alegria e tristeza, nesta quinta-feira, durante o treino realizado no CT Joaquim Grava. Os jogadores estavam com o fôlego renovado após a derrota da Inter de Limeira para o São Paulo, o que manteve as chances de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas também o clima ficou pesado com a saída repentina do clube do meia Rojas.

O jogador alegou falta de pagamento de salários atrasados por parte do clube, negocia rescisão de contrato e não pretende mais vestir a camisa alvinegra. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Benjamin Bach e confirmada pelo Estado. A diretoria do clube não se manifestou oficialmente.

Sem Rojas, o técnico António Oliveira orientou seu elenco, visando o confronto com o Santo André, domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase.

Com dez pontos, o Corinthians briga com Inter de Limeira e Mirassol, ambos com 14, pela segunda vaga do Grupo C para as quartas de final do Paulistão. A primeira é do Red Bull Bragantino, que acumula 18. O time alvinegro precisa da vitória e torcer para que seus dois concorrentes não vençam para seguir com chances de classificação na última rodada marcada para dia 10.