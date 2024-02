Christian Horner comemora fim do processo e aponta a equipe Red Bull 'mais unida do que nunca'

Christian Horner, chefe da Red Bull, esteve à frente da equipe, nesta quinta-feira, durante as duas sessões de treinos livres para o GP do Bahrein de Fórmula 1, um dia depois que uma queixa de suposta má conduta contra ele foi rejeitada. Horner permaneceu em sua função durante a investigação interna e afirmou que a equipe, atual campeã do mundo, está mais unida do que nunca antes da disputa da nova temporada.

A Red Bull abriu uma investigação interna para apurar uma denúncia de "comportamento impróprio" envolvendo o seu chefe de equipe Christian Horner. De acordo com o jornal holandês "De Telegraaf", a reclamação partiu de um integrante que faz parte da escuderia.

"Estou muito satisfeito que o processo tenha terminado", disse Horner à emissora britânica Sky Sports News. "Obviamente não posso comentar sobre isso, mas estamos aqui para nos concentrarmos agora no Grande Prêmio e na temporada que temos pela frente na busca de tentar defender nossos dois títulos", disse o dirigente, referindo-se às conquistas de pilotos, com o terceiro título consecutivo do holandês Max Verstappen, e por equipes.

Horner foi visto nesta quinta-feira no paddock do circuito do Sakhir, com pessoas-chave da equipe, incluindo o designer de carros Adrian Newey.

Os detalhes das alegações envolvendo Horner não foram divulgados e a Red Bull disse na quarta-feira que o reclamante tem o direito de apelar do veredicto. Questionado se acreditava que o assunto estava encerrado, Horner disse à Sky: "Não posso fazer mais comentários, mas o processo foi conduzido e concluído".

Horner, de 50 anos, é o chefe da equipe desde que a Red Bull entrou na F-1 como construtor completo em 2005. Ele guiou a equipe a seis campeonatos de construtores e sete campeonatos de pilotos.

A Red Bull conquistou quatro títulos consecutivos de pilotos com Sebastian Vettel de 2010-13, e três títulos com Verstappen desde 2021. A Red Bull venceu 21 das 22 corridas da temporada passada,com 19 vitórias para Verstappen e duas para Perez. Seu carro redesenhado é apontado para ser o mais rápido do grid em 2024.