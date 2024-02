Bolsa furtada em Paris não continha 'dados sensíveis' sobre Jogos Olímpicos, diz Promotoria

Uma bolsa com um computador e duas chaves USB, que continham planos de segurança dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, foi furtada na segunda-feira, na capital francesa. O crime aconteceu em uma estação de trem parisiense e foi confirmado pela polícia local. O dono da bolsa é um engenheiro da prefeitura de Paris. Ele colocou sua bagagem no espaço acima do assento. O servidor percebeu, posteriormente, o desaparecimento da bolsa.

O registro da ocorrência foi feito pelo próprio engenheiro ainda na delegacia da Gare du Nord (Estação do Norte), em Paris. O servidor da prefeitura explicou em depoimento que os materiais furtados continham "informações sensíveis referentes aos planos de segurança para os Jogos Olímpicos". Ainda conforme o depoimento, o material havia sido elaborado pela polícia municipal. Da acordo com comunicado da Câmara Municipal de Paris, ele será investigado se quebrou alguma regra ao viajar com os materiais.

Na quarta-feira, contudo, o Ministério Público apontou que o material furtado "não continha informações sensíveis a segurança", contestando o depoimento do engenheiro. Os dados do cartão de memória eram restritos ao trânsito na cidade e não à segurança da Olimpíada.

"É importante informar que havia somente informações sobre a circulação de carros em Paris durante os Jogos Olímpicos e não sobre dispositivos de segurança", apontou a Procuradoria, que classificou as notícias sobre o furto como "precipitadas".

A prefeitura de Paris confirmou que ativou os procedimentos necessários para evitar uma invasão no seu sistema de informática. O caso é investigado somente como "roubo em transporte público", conforme a Procuradoria informou. Os Jogos Olímpicos acontecem na capital francesa entre 26 de julho e 11 de agosto. A polícia local vai mobilizar um efetivo de 2 mil agentes no período, além de 35 mil agentes das forças de segurança.