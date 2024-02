Reservas do Liverpool eliminam o Southampton e garantem vaga nas quartas da Copa da Inglaterra

Os reservas do Liverpool mostraram talento e eliminaram o Southampton, da Segunda Divisão, por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Anfield Road, e garantiram vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Na briga por um lugar nas semifinais, o time do técnico Jurgen Klopp vai encarar o Manchester United, que derrotou o Nottingham Forest, com um gol de Casemiro.

Os vários reservas na escalação do Liverpool animaram o Southampton, mesmo atuando na casa do rival. Os visitantes mostraram coragem para atacar e somaram três grandes chances para marcar abrir o placar.

Sulemana acertou a trave, Mara obrigou Kalleher a fazer boa defesa e Rothwell errou o alvo por pouco. Sulemana mais uma vez forçou o arqueiro reserva do Liverpool a fazer outra intervenção importante.

Além do bom futebol, o Southampton ainda passou os primeiros 45 minutos sem fazer falta - duas no jogo todo. Foram apenas quatro no primeiro tempo, todas dos anfitriões, que fizeram outras seis na etapa final.

O Liverpool passou a dominar a partida nos últimos 15 minutos. Elliot bateu bonito para defesa de Lumley. Mas a sorte ajudou o Liverpool, aos 44 minutos. O chute despretensioso de Koumas batem na zaga e 'matou' a ação de Lumley.

O segundo tempo também foi bastante disputado com as equipes se revezando no ataque e somando oportunidades perdidas de gol. Antes de ser substituído, Sulemana obrigou Kalleher a nova defesa. Gakpo falhou na hora de fazer o segundo gol para o Liverpool.

Mas o placar foi alterado aos 28 minutos, após falha na saída de bola do Southampton. Elliot, um dos melhores em campo, lançou Danns, que mostrou categoria para cavar diante do goleiro: 2 a 0.

Daí para frente, o Southampton sentiu a parte física e as modificações do Liverpool deram resultado. Danns, mostrando oportunismo, fez o terceiro, aos 43 minutos.

OUTROS JOGOS

Mais três times garantiram vaga nas quartas de final. Com um gol de cabeça de Casemiro, aos 44 minutos do segundo tempo, o Manchester United bateu o Nottingham Forest. O Chelsea eliminou o Leeds, ao marcar 3 a 2, em Londres. Já o Wolverhampton derrotou o Brigton por 1 a 0.