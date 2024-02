Quatro feridos no atentado de Pernambuco treinam e podem reforçar Fortaleza no domingo

João Ricardo, Brítez, Lucas Sasha e Dudu, alguns dos jogadores do Fortaleza atingidos pelo atentado da torcida do Sport, no Recife, quarta-feira passada, após o empate por 1 a 1 em duelo válido pela Copa do Nordeste, poderão estar em campo no domingo pela Copa do Brasil, às 20h30, diante do Fluminense-PI.

Os quatro atletas, que tiveram ferimentos leves no corpo por causa de estilhaços da bomba, participaram das últimas atividades, enquanto Titi, Escobar e Thiago Galhardo permanecem em tratamento.

Thiago Galhardo foi liberado pelo clube para cuidar da saúde mental. Escobar tomou 13 pontos no rosto e sofreu trauma cranioencefálico, enquanto Titi passou por cirurgia para retirada de estilhaços de vidro e resquícios da bomba na panturrilha.

O ônibus da equipe tricolor caiu em uma emboscada montada por torcedores de uma organizada da equipe pernambucana após o jogo. Vários jogadores ficaram feridos. O zagueiro Titi chegou a afirmar que os atletas escaparam da morte "por um milagre". Ele, inclusive, precisou passar por um procedimento cirúrgico para retirar estilhaços de vidros e fragmentos de uma bomba caseira de sua panturrilha.