Medvedev sofre para avançar às quartas de final em Dubai; Andy Murray se despede

O russo Daniil Medvedev encontrou mais dificuldades do que o esperado para superar o italiano Lorenzo Sonego nas oitavas de final do Torneio de Dubai. Defendendo o título, o cabeça de chave 1 precisou de três sets para avançar, de virada, parciais de 3/6, 6/3 e 6/3 em 2h01 de partida.

Medvedev encontrou muitas dificuldades para devolver o forte saque de Sonego no primeiro set. Além de deixar muitas bolas nas redes, ainda sofreu com as passadas quando conseguiu colocar a bola na quadra ou propôs alguns ralis.

O atual campeão não conseguiu fazer nenhum ponto nos dois primeiros serviços do italiano e saiu com desvantagem de 3 a 0. Quando, enfim, entrou no jogo e conseguiu devolver a quebra para diminuir para 3 a 2, novamente Medvedev fraquejou e perdeu o saque. Ainda salvou seis set points no oitavo game, mas perdeu a parcial em 6 a 3.

A história da partida se modificou na etapa seguinte, com Medvedev sacando melhor e não dando mais chances a Lorenzo. Em uma parcial mais equilibrada, quebrou o serviço do italiano em pontos corridos no oitavo game e devolveu o 6 a 3.

O russo entrou determinado no set decisivo e abriu vantagem importante após um longo quinto game, no qual quebrou para fazer 3 a 2. Sem permitir reação de Lorenzo em seus serviços, sacou bem e fechou em novo 6 a 3 na partida mais uma vez aproveitando o break, no primeiro match point.

Vice campeão em 2023 e segundo favorito, o também russo Andrey Rublev avançou às quartas com duplo 6/4 diante do francês Arthur Cazaux. O triunfo veio após 1h19 de jogo e com uma quebra de serviço em cada set.

Já o sonho do experiente britânico Andy Murray de ir longe em um torneio no ano de sua aposentadoria foi abreviado nesta quarta-feira, com derrota em sets corridos para o francês Ugo Humbert, quinto favorito, por 6/2 e 6/4, e a queda nas oitavas de final.

O dia em Dubai também marcou a eliminação do russo Karen Khachanov, cabeça 4, em batalha de 2h57 com Jiri Lehecka de três sets e 6/7 (6/8), 7/6 (7/5) e 6/4. O checo encara nesta quinta o casaque Alexander Bublik, sétimo favorito, que passou pelo holandês Tallon Griekpoor em dois tie-breaks: 7/6 (10/8) e 7/6 (7/2). Outro tenista da Holanda que ficou nas oitavas foi Botic van de Zandschulp, humilhado pelo americano Sebastian Korda, com 6/1 e 6/0.