Guarani consegue aprovação de credores e encaminha Recuperação Judicial

O Guarani conquistou uma grande vitória fora dos gramados. Na última terça-feira, em Assembleia Geral de Credores, foi aprovada a proposta de pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas acumuladas, que giram em torno de R$ 60 milhões, em até 12 anos.

Com isso, o clube está próximo de ver a Recuperação Judicial ser aprovada pela justiça.

Dos quase 400 credores, apenas 21 se mostraram contrários à proposta. A aprovação foi de 94% no trabalhista, cerca de 75% no quirografário e 80% no ME/EPP, segundo comunicado do clube.

O procedimento de recuperação judicial é o instrumento jurídico que permite o equacionamento das finanças de um clube, viabilizando assim, o cumprimento das obrigações assumidas perante os seus credores e reestruturação financeira. Atualmente há na fila cível, credores há 25 anos sem receber do clube, que também não paga impostos desde a década de 90.

A aprovação da recuperação judicial é o primeiro passo para que o clube comece a quitar o valor negociado, tirando os bloqueios financeiros e penhoras. Agora, o acordo segue para homologação por um juiz no Tribunal de Justiça de São Paulo. CEO do Guarani, Ricardo Moisés, comemorou a vitória jurídica.

"Me sinto realizado em ver que começaremos uma nova era. De forma viável, vamos pagando dívidas antigas que assombram o clube e não nos deixam prosperar há anos. Com equilíbrio, administração e organização pagaremos nossos credores nos próximos anos e teremos um futuro muito melhor. É uma melhora de longo prazo, sendo um passo sólido na história do Guarani", disse.